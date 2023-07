Curs valutar 12 iulie 2023: Un euro valorează 20 de lei și 11 de bani, iar dolarul costă 19 lei și 27 de bani

12:30

Cu Adrian Dumitraș, am dorit să ne întâlnim în ziua în care urma să înceapă secerișul pe pământurile care le lucrează. Ajunși la fața locului, am admirat lanurile bogate de grâu și de rapiță și am urmărit cu interes cum, într-un mod exemplar și profesionist, combinerii au pornit tehnica pentru recoltare. Spre regret, să ne […] Post-ul Fermierul Adrian Dumitraș:” …este josnic că producția noastră este atât de ieftină” apare prima dată în Observatorul de Nord.