Peste 200 de companii din R. Moldova vor beneficia de granturi oferite în cadrul unui nou program susținut de Banca Mondială

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dan Perciun, a fost înjurat și îmbrâncit de o femeie, în fața Parlamentului. Aceasta s-ar fi năpustit asupra deputatului fiind furioasă pe faptul că ar fi rămas fără locuință, din cauza datoriilor.