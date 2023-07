FOTO Lilian Carp efectuează o vizită oficială în România: a avut întrevederi cu primarii din București și Buzău

17:50

Premierul Dorin Recean a participat, pe 10 iulie, la înmânarea diplomelor a circa 500 de studenți, care au absolvit Academia de Studii Economice din Moldova. Șeful Guvernului a felicitat absolvenții pentru rezultatele obținute. Prim-ministrul le-a vorbit absolvenților despre obiectivele de modernizare a țării și despre oportunitățile de dezvoltare profesională, subliniind faptul că implicarea și aportul tinerilor […]