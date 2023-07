Patru obiective naționale, propuse de autorități pentru ca populația Republicii Moldova să îmbătrânească activ și sănătos

21:10

Nicu Popescu, la summitul NATO de la Vilnius: „Pentru RM este important să dezvoltăm protecția spațiului aerian” Șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu a participat astăzi la Summit-ul NATO de la Vilnius, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai statelor NATO și ai statelor partenere invitate, printre care și Republica Moldova. „Tocmai am avut această reuniune în formatul miniștrilor de externe ai NATO și Republica Moldova, la care am discutat situația din RM. Eu am vorbit despre e...