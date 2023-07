FOTO Imagini grețoase dintr-un apartament din Chișinău. Autoritățile anunță ce măsuri au întreprins

18:00

La Chișinău a avut loc Conferința Internațională pe domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe, cu tema „Managementul colectiv al drepturilor de autor: Reglementare europeană, norme naționale și mediul digital", organizată de Asociația Națională „COPYRIGHT". Conferința a fost petrecută pe platforma International Association for the Collective Management of Rights „Association of Societies of Intellectual