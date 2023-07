Percheziții DNA la Primăria Capitalei. Nicușor Dan ar putea fi acuzat de fals intelectual

14:30

Poate părea că nu există niciun loc în casă unde sunt mai multe bacterii decât într-un vas de toaletă. Acest loc însă se există. Experții avertizează că o față de pernă nespălată o săptămână poate conține trei milioane de astfel de organisme, de aproximativ 17.000 de ori mai mult decât vasul de de toaletă.