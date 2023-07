Ca europenii, moldovenii îmbătrânesc treptat

14:30

Uniunea Europeană dă undă verde pentru exporturile din Republica Moldova în condiții preferențiale. Parlamentul UE a votat pentru prelungirea cu un an a măsurii de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Siegfried Mureșan. ”Tocmai am votat cu largă majoritate în plenul Parlamentului European – 577 […] Articolul Încă un an de comerț preferențial cu UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.