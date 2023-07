Zelenski a criticat dur discutiile care s-ar purta in culise in privinta invitarii Ucrainei in NATO: „Este un lucru fara precedent si absurd”

Zelenski a criticat dur discutiile care s-ar purta in culise in privinta invitarii Ucrainei in NATO: „Este un lucru fara precedent si absurd”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md