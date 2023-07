VIDEO Doi moldoveni au fost extrădați din Rusia. Indivizii sunt învinuiți de infracțiuni cu caracter sexual inclusiv asupra minorilor

14:40

Mediazona și Meduza au calculat pierderile Rusiei în război. Potrivit publicațiilor, Federația Rusă a pierdut până la sfârșitul lunii mai 2023 aproximativ 47 de mii de bărbați. Mediazona a publicat un material în care menționează că date exacte despre pierderile armatei ruse în timpul invaziei Ucrainei nimeni nu are, cu excepția autorităților. „Împreună cu Meduza […] The post Zeci de mii de morți. Jurnaliștii ruși de investigație au calculat pierderile armatei ruse în Ucraina appeared first on NewsMaker.