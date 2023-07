PSDE despre doi ani de guvernare PAS: Mai multe eșecuri și mai puține realizări

21:10

Polițistul de frontieră care a decedat în urma focurilor de armă de pe Aeroportul Internațional Chișinău este Serghei Muntean. Acesta avea 31 de ani și activa în cadrul Poliției de Frontieră din anul 2011, deținând funcția de agent-șef adjunct. În context, Poliția de Frontieră a venit cu un mesaj de condoleanțe. „Cu profundă tristețe anunțăm ... Poliția de Frontieră a anunțat cine este polițistul care a decedat în urma focurilor de armă – Aeroportul va funcționa în regim special – Poliția patrulează în preajmă