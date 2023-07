Zaharova, după ce Chișinăul a declarat că structura de căutare a CSI nu avea date despre atacatorul de la Aeroport: „Minciună!”

11:00

Cel puțin patru oameni au murit, iar alți 11 au fost răniți, după ce forțele armate ruse ar fi aruncat o bombă aeriană ghidată într-o zonă rezidențială din orașul Orekhov, regiunea Zaporojie. Autoritățile din regiune susțin că bomba a căzut în timp ce oamenii primeau ajutor umanitar. Poliția regională avertizează că sub dărâmături s-ar putea […] The post Rusia ar fi aruncat o bombă într-o zonă rezidențială din Zaporojie, în timp ce oamenii primeau ajutor umanitar. Sunt morți și răniți appeared first on NewsMaker.