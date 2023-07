ULTIMA ORĂ: VIDEO Erdogan de acord să sprijine aderarea Suediei la NATO

11:00

Mă așteptam ca ieri, 7 iulie 2023, la ședința Palamentului Republicii Moldova să aud mai multe voci parlamentare solicitând lumină în cazul atacului armat de pe Aeroportul din Chișinău unde au fost împușcați doi polițiști de frontieră. Nu a fost să fie, scrie Victor Nichituș. Nici demisii nu vor fi prea curând. Primul ministru moldovean, […] The post Nichituș: Moartea pe aeroport reprezintă începutul sfârșitului PAS. De ce? Pentru că regele e gol! appeared first on Omniapres.