Mai mulți copii care se află la o tabără de odihnă din raionul Soroca s-au trezit azi cu dureri de burtă și vomă

În nordul Spaniei are loc faimosul și controversatul festival San Fermin, dedicat curselor cu tauri. Astăzi a avut loc prima cursă de acest fel, iar autoritățile spun că șase persoane s-au ales cu răni ușoare. Evenimentul este contestat de activiștii pentru drepturile animalelor. Chiar și așa, oameni din toate colțurile lumii vin, an de an, la Pamplona.