ASP a pus „pe pauză” perfectarea actelor într-o zi. Perioada vizată

Preşedintele Uzbekistanului, Şavkat Mirzioev, organizează duminică alegeri anticipate pentru a-şi prelungi şederea la putere, la doar câteva luni după ce a schimbat Constituţia pentru a ridica limita prerogativelor prezidenţiale, care în vechea formă l-ar fi obligat să stea la putere doar până în 2026, relatează News.ro. Mirzioev a organizat un referendum în aprilie pentru a […]