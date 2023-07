„Sunt in drum, nu am unde pune capul pe perna”. Un deputat PAS, imbrancit si injurat de o femeie, in fata Parlamentului - VIDEO

„Sunt in drum, nu am unde pune capul pe perna”. Un deputat PAS, imbrancit si injurat de o femeie, in fata Parlamentului - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md