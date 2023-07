Nicu Popescu va participa la Summit-ul NATO de la Vilnius

12:10

O tânără balerină din Moldova, Alexandrina Sandu, s-a calificat în finala Dance World Cup, care are loc în Braga, Portugalia. Din 50 de țări și 7500 de participanți, Alexandrina, care e discipola Anastasiei Homiţcaia, prim-balerina Teatrul National de Opera si Balet Maria Bieșu, a reușit să se califice în marea...