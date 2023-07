Dodon a vorbit cu ambasadorul SUA despre „necesitatea întăririi dialogului moldo-american”

10:20

Republica Moldova se va afla duminică, 9 iulie, sub cod galben de vânt puternic. Avertizarea a fost emisă la ora 09:50. Potrivit meteorologilor, începând cu ora 11:00 și până la 20:00, pe arii extinse, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 m/s. Conform serviciului Hidrometeorologic de Stat, sâmbătă vremea se […]