Tandemul Daniela Cociu – Maria Olărașu a cucerit titlul mondial Under 23 la canoe pe distanța 500 metri, anunță Comitetul Național Olimpic. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sportivele din Republica Moldova au înregistrat rezultatul 1:58.79, fiind urmate de Reka Opavszy – Laura Gonczol din Ungaria (1:59.32) și Maria Moreno – Antia Otero din Spania (1:59.94).