Record de turiști la Roma: La ce să te aștepti dacă mergi în vara aceasta în vacanță în capitala Italiei

14:40

Ofițerii Direcției antidrog a INI, de comun cu ofițerii Direcției Generale Urmărire Penală a IGP, sub conducerea procurorilor PCCOCS, anunță reținerea liderului unui grup infracțional, care a racolat doi minori din Chișinău să livreze marijuana și hașiș în Bălți, Cahul și Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În septembrie 2022, unul din minorii implicați a … The post video | Doi minori care livrau droguri în parcurile din capitală, prinși. Cine era capul schemei first appeared on ZUGO. Articolul video | Doi minori care livrau droguri în parcurile din capitală, prinși. Cine era capul schemei apare prima dată în ZUGO.