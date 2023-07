BANI.MD: Chișinăul sparge monopolul Gazprom. ANRE a desemnat Vestmoldtransgaz operator de transport

11:10

Sezonul vacanțelor a început și la Guvern. Bunăoară, ministra Finanțelor, Veronica Sirețeanu, s-a odihnit recent la munte. Funcționara nu a ezitat să publice pe rețelele de socializare și un mesaj, însoțit cu o fotografie de la hotel. „…And please, do not disturb” (tr. red.: Și vă rog să nu deranjați) a scris ea în dreptul […] Articolul FOTO Sezonul vacanțelor a început și la Guvern! Ministra Finanțelor, din munți: Please, do not disturb apare prima dată în Realitatea.md.