Președinta Maia Sandu, despre turismul rural: „Satele noastre au un potențial mare de dezvoltare”

11:00

Republica Moldova are nevoie de susținere și de investiții pentru a dezvolta o economie puternică și pentru a construi o țară europeană. Mesajul a fost transmis de către Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Comisarului european pentru economie, Paolo Gentiloni, care se află într-o vizită oficială în Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Președintele Parlamentului a … The post Președintele Parlamentului s-a întâlnit cu Comisarul european pentru economie: R. Moldova are nevoie de susținere și de investiții first appeared on ZUGO. Articolul Președintele Parlamentului s-a întâlnit cu Comisarul european pentru economie: R. Moldova are nevoie de susținere și de investiții apare prima dată în ZUGO.