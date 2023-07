Grosu, Recean, deputati, dar si alti membri PAS, in fata Parlamentului, au prezentat actiunile guvernarii in ultimii doi ani. Grosu: „Nu putem face in doi ani tot ce am ratat in 30” - VIDEO

Grosu, Recean, deputati, dar si alti membri PAS, in fata Parlamentului, au prezentat actiunile guvernarii in ultimii doi ani. Grosu: „Nu putem face in doi ani tot ce am ratat in 30” - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md