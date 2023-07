Discuţie “importantă” între Blinken şi Kuleba înainte de summitul NATO

10:10

NEXTA Administraţia Biden a recunoscut, vineri, că primele etape ale contraofensivei ucrainene nu au fost pe măsura aşteptărilor, dar a reiterat că Statele Unite vor continua să ofere sprijin sub formă de instruire, echipament şi consiliere, transmite CNN. "Suntem în contact permanent, aşa cum am spus, cu omologii noştri ucraineni", a declarat, vineri, John Kirby, coordonatorul […]