Podcast #laEAacasa: Diana Certan – divorțul părinților, traume, fotografia, instagram, compania Farmasi și rolul de mamă (Video)

09:50

Cel mai amuzant răspuns al lui Kim Cattrall la revenirea ei la „And Just Like That”. Actrița din „Sex and the City” nu încetează să ne ofere momente virale pe rețelele sale. Dacă ar fi să ne alegem personajul preferat dintre cele mai bune seriale pentru adolescenți care ne plac cel mai mult și pe […] Articolul Cel mai amuzant răspuns al lui Kim Cattrall la revenirea ei la „And Just Like That”. Actrița din „Sex and the City” nu încetează să ne ofere momente virale pe rețelele sale apare prima dată în ea.md.