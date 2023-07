Peste 6.000 de ucraineni beneficiază de protecție temporară în Republica Moldova

16:00

Un bărbat a murit rănit de rămășițele discului de la polizorul cu care lucra. Potrivit oamenilor legii, totul s-a întâmplat în timp ce bărbatul efectua lucrări cu un polizor la domiciliu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor de la poliție, bărbatul de 64 ani a murit pe loc. Tragedia s-a întâmplat într-o localitate din … The post Un bărbat a murit după ce a fost rănit cu polizorul cu care lucra first appeared on ZUGO. Articolul Un bărbat a murit după ce a fost rănit cu polizorul cu care lucra apare prima dată în ZUGO.