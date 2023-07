VIDEO Comandanții care au apărat Azovstalul se întorc în Ucraina. Zelenski: „Ne întoarcem eroii acasă”

10:20

Șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, a venit cu o primă reacție publică, după atacul de acum aproape o săptămână la Aeroportul Internațional Chișinău, soldat cu două victime. Vasiloi anunță că a fost în toată această perioadă alături de familia polițistului ucis și că a dispus mai multe măsuri menite să sporească securitatea la frontieră. […] The post Vasiloi, primul mesaj după atacul de la Aeroport, soldat cu 2 morți. Deciziile luate de conducerea Poliției de Frontieră appeared first on NewsMaker.