Imagini care îți sfâșie inima, surprinse în ,,vagoanele deportărilor” din PMAN

14:40

Georgiana Văcaru, în vârstă de 44 de ani, este femeia din România care are cei mai mulţi copii. Timp de 20 de ani, ea a rămas însărcinată în fiecare an. ... Post-ul Ea este mama din România cu cei mai mulţi copii. Are 10 fete şi 10 băieţi apare prima dată în Unica.md.