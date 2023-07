O studentă din Rusia, plasată cu forța într-un spital de psihiatrie, după ce a vrut să vorbească cu rectorul. Instanța a declarat internarea ilegală

08:40

Republica Moldova se confruntă cu o depopulare masivă, o spun datele statistice. Doar într-un an, peste 45 de mii de moldoveni au plecat din țară. Deputatul PAS Andrian Cheptonar susține că fenomenul se datorează proceselor de durată prin care a trecut Moldova de-a lungul celor trei decenii de la independență. Mai mult, spune parlamentarul, fenomenul […]