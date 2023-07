video | Mărturiile unei pasagere de la atacul din aeroport: „Era agresiv și agitat. A cerut să plătesc poliției ca să nu fie întors în Istanbul”

15:50

Cei doi copii ai lui Silvio Berlusconi din prima căsătorie, Pier Silvio şi Marina, vor controla în comun holdingul familiei, Fininvest, potrivit testamentului lăsat de fostul premier multimiliardar, care a încetat din viață pe 12 iunie. Cei doi vor deţine în cote egale 53% din acţiunile Fininvest, restul urmând să …