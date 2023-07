NM Espresso: ce a povestit o martoră a tragediei de la Aeroportul Chișinău, cât vom plăti pentru lumină și ce s-a întâmplat cu satelitul moldovenesc

19:40

Republica Moldova va denunța Convenția cu privire la Adunarea Interparlamentară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente, precum și Acordul privind interacțiunea în domeniul preîntâmpinării și lichidării consecințelor situațiilor excepționale cu caracter natural și tehnogen și Acordul cu privire la colaborarea în domeniul protecției muncii. Comisia politică externă și integrare europeană din Parlament a aprobat, […] The post Moldova se retrage din Adunarea Parlamentară a CSI și denunță încă 2 acorduri. Comisia legislativă de profil a aprobat rapoartele appeared first on NewsMaker.