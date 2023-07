Strada Buiucani din capitală ar putea fi redenumită în cinstea regretatului cântăreț Anatol Dumitraș

16:20

Deputatul socialist Vlad Batrîncea a venit cu o reacție după ce fostul său coleg Vasile Bolea, care recent a aderat la partidul „Renaștere", a declarat că președintele raionului Călărași Ștefan Bolea a părăsit PSRM, deoarece formațiunea nu l-ar fi susținut atunci când avea nevoie. Parlamentarul a declarat că PSRM are o atitudine ironică față de […]