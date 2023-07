BNM și BNR lansează „Școala finanțelor moderne” în România pentru masteranzii economiști din Republica Moldova

05:10

Preţurile energiei din Europa au coborât din nou sub zero în condiţiile unei creşteri dramatice a producţiei de energie solară, relatează Bloomberg. În lipsa unei modificări semnificative a cererii, astfel de preţuri negative vor deveni ceva obişnuit. Europa va instala panouri noi de 60 GW în 2023, în creştere cu o treime faţă de recordul […] Articolul Preţurile energiei din Europa scad din nou sub zero în urma creşterii puternice a producţiei de energie solară apare prima dată în Bani.md.