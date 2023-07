VIDEO „Ai grijă de copiii mei”. Așurov și-ar fi sunat mama de la Aeroportul Chișinău și i-a spus unde a ascuns cadavrul bancherului

12:50

Mitropolia Basarabiei acuză Mitropolia Moldovei că se bazează în activitatea sa „pe abuz de putere” și „constrângere”, dar nu pe libera alegere. Drept dovadă, Mitropolia invocă sancționarea disciplinară a preoților care aleg să părăsească jurisdicția Mitropoliei Moldovei în favoarea celei a Basarabiei. Într-un comunicat emis, Mitropolitul Petru a dat asigurări că Mitropolia Basarabiei îi primește […] The post Replica Mitropoliei Basarabiei pentru cea a Moldovei: toți clericii care ies de sub asuprirea moscovită sunt binecuvântați appeared first on NewsMaker.