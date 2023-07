Apă-Canal Chișinău, în vizorul ANRE. Rezultatele controlului la furnizorul de apă vor fi trimise Procuraturii Generale

20:50

Acordarea unui leu per kilogram agricultorilor drept compensație directă a costurilor de producție pentru stocurile create ar fi un cost suficient minim pentru posibilitatea recuperării pierderilor din anul agrar 2021-2022. Propunerea vine din partea liderului Asociației de experții LEC-ECON Consulting, Octavian Calmîc, ex-ministru al economiei. • Într-o conferință de presă la IPN, Octavian Calmîc, a declarat că la nivel de APL există informații despre de stocurile per companii, regiune, per loc...