Festivalul „La seceriș” vă invită la prima ediție duminică, 30 iulie!

11:20

Accident grav în New York; Peste 80 de persoane au fost rănite după ce două autobuze s-au ciocnit Peste 80 de persoane au fost rănite în urma coliziunii a două autobuze care a avut loc joi seară în Manhattan, a anunţat Departamentul de Pompieri din New York, potrivit ABC News și BBC. Apelul primit de pompieri a intervenit cu puţin înainte de ora locală 19.00 pentru un „accident rutier major” la intersecţia dintre First Avenue şi 23rd Street din cartierul Manhattan, unde un autobuz turistic cu et...