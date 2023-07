Ministrul Educației: Patru candidați au fost eliminați din examenul de bacalaureat pentru fraudă

08:30

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, se confruntă cu un val de critici după dezvăluirea lucrării „Pomul Vieții". Ministrul Culturii solicită primarului să se „concentreze pe infrastructura publică în loc să abordeze intervenții ilegale în Centrul Istoric". „Înțeleg foarte bine că, în copilărie, nu toți au avut parte de LEGO și Puzzles, …