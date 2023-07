NM Espresso: discuții despre pacificatorii din Transnistria, Centrul pentru Combaterea Dezinformării și cheltuieli pentru summitul european

16:20

Pe piața financiară din Moldova a apărut un nou jucător, serviciul financiar internațional NovaPay. Compania face parte din grupul Nova Poshta și prestează în sucursalele sale un serviciu nou pentru piața noastră, serviciul de plată la livrare. Înainte, locuitorii Moldovei comandau produse online, le plăteau și doar apoi vânzătorul le expedia. Acum, cumpărătorul are posibilitatea […] The post Un nou serviciu financiar în Moldova. Ce oferă NovaPay clienților și afacerilor? appeared first on NewsMaker.