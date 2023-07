Iunie 2023 a fost cea mai călduroasă lună iunie din istoria măsurătorilor meteorologice

23:40

„Here we go”! Arsenal face cel mai scump transfer din istoria clubului Arsenal a câștigat lupta cu Manchester City pentru semnătura lui Declan Rice (24 de ani), căpitanul lui West Ham. Anunțul a fost făcut de jurnalistul Fabrizio Romano, cu celebrul "Here we go!". Arsenal și West Ham au bătut palma și trupa lui Mikel Arteta a dat una dintre cele mai tari lovituri ale veri pe piața transferurilor. 100 de milioane de lire sterline + 5 milioane ca bonusuri de performanță este suma totală plătită de...