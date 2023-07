Alexandr Lukașenko susține că nu este „ultimul dictator al Europei”. Ar renunța la putere?

13:50

De jumătate de an, Centrul Național de Asistență Medicală Prespitalicească (CNAMUP) nu are un director, iar instituția este condusă de către un vicedirector, Iurie Crasiuc, numit în această funcție în ianuarie 2023. Concursul pentru ocuparea funcției cu deplin exercițiu pare să se tergiverseze. Conform unui răspuns remis de Ministerul Sănătății redacției grupului de presă Realitatea, […]