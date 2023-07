Mituri și adevăruri despre epilarea definitivă cu laser dioda si IPL

12:00

Moldoway anunță concurs de selectare a patru lucrători de tineret dedicați, lideri, activiști ONG implicați activ în lucrul cu tinerii, cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 ani, dornici să participe în cadrul proiectului Erasmus+ All in, for inclusion! Outdoor tools for youth work.