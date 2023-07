Moldcell și Visa anunță un parteneriat strategic pentru a impulsiona transformarea digitală în Republica Moldova

08:40

Ucraina acuză Rusia că ar pregăti o „provocare" la centrala nucleară de la Zaporojie, aflată sub controlul trupelor ruse din martie anul trecut, în timp ce Moscova susține, la rândul său, că Kievul ar pune la cale un „atac" asupra centralei. Forțele armate ale Ucrainei au avertizat, între timp, că două obiecte asemănătoare unor explozibile