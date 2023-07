Moldcell și Visa anunță un parteneriat strategic pentru a impulsiona transformarea digitală în Republica Moldova

11:20

She's Next Empowered by Visa, o inițiativă globală de susținere și dezvoltare a antreprenoriatului feminin, a fost lansată în Moldova. La 19 iunie, She's Next Empowered by Visa a fost prezentată la Chișinău, cu participarea reprezentanților Visa, Ministerului Finanțelor din Moldova, UN Women, USAID și a femeilor antreprenoare locale.