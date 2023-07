Proiectul privind crearea Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării a intrat în procedură parlamentară

15:30

Viceprimarul capitalei Ilie Ceban a reacționat la inițiativa legislativă a PAS privind înăsprirea sancțiunilor pentru construcțiile ilegale. Ceban consideră că acest proiect de lege este unul populist. El spune că în cei patru ani de mandat primăria n-a eliberat nici un act de construcții neatorizate, iar toate problemele care există pe acest segment provin din ...