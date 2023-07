Vom plăti mai puțin pentru energia electrică! Prețurile și tarifele aprobate de ANRE

14:00

Magistrata Nina Cernat a demisionat din funcția de președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Cernat și-a anunțat demisia în cadrul ședinței din 4 iulie a CSM. Astfel, fotoliul de președinte interimar al Consiliului va fi ocupat, în continuare, de Sergiu Caraman. Pentru candidatura acestuia și-au dat votul șapte membri ai CSM.