Lumina s-a ieftinit – noul preț este cu 38 de bani mai mic decât cel în vigoare

NEXTA Familiile liderilor lui Wagner au fost amenințate de serviciile ruse de informații înainte ca Evgheni Prigojin să-și anuleze avansul asupra Moscovei, au declarat surse de securitate din Marea Britanie pentru The Telegraph, scrie Sky News. De asemenea, s-a evaluat trupele wagner erau în număr de 8.000 de luptători în loc de cei 25.000 pretinși și […]