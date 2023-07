Lucrarea Primăriei Chișinău de pe pietonală este ilegală? Ministrul Culturii: „Solicit domnului primar să pună creativitatea pe pauză”

13:40

Poliția de Frontieră Română a publicat un mesaj de comemorare pentru Serghei Munteanu, polițistul de frontieră din Republica Moldova care a fost ucis în atacul de la Aeroport și care va fi înmormântat astăzi. Instituția a transmis condoleanțe familiei și colegilor victimei. „Un camarad, un frate, un poliţist de frontieră din Republica Moldova pleacă astăzi […] The post „Suntem alături de camarazii noştri de peste Prut”. Mesajul Poliției de Frontieră Române, după decesul polițistului moldovean appeared first on NewsMaker.