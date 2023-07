Trafic suspendat pe o stradă importantă din centrul capitalei, până în septembrie

13:50

NATO a confirmat că secretarul general Jens Stoltenberg va rămâne în funcție încă un an, urmând să se retragă din funcție abia în octombrie 2024, transmite The Guardian. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Stoltenberg, fost prim-ministru al Norvegiei, este cel de-al 13-lea secretar general al NATO și ocupă această funcție din 2014, scrie G4Media.