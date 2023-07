Comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni este așteptat la Chișinău

09:40

Declarația ministrului Agriculturii, Vladimir Bolea, care le-a reproșat fermierilor că ar lua bani de la copii și bătrâni pentru a li se acorda compensații, i-a supărat pe agricultori. Ministrul Agriculturii declarase la un post de televiziune că „sunt suficienți sau nu sunt suficienți cele 200 de milioane, toți acești bani sunt luați de la copii,