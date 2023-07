Șeful statului major al armatei britanice: „Armata rusă și-a pierdut jumătate din capacitatea sa de luptă în Ucraina. Este un eșec catastrofal”

12:20

De la începutul anului 2023, Î.S. „Moldelectrica" a emis 25 de avize de racordare cu o putere sumară de 724,4 MW. Aceste avize au fost acordate pentru construcția centralelor electrice eoliene, fotovoltaice și centrale pe biogaz, marcând astfel o evoluție semnificativă în domeniul energiei regenerabile în țară.