O moldoveancă în vârstă de 37 de ani, găsită moartă în Grecia. Ce scrie presa locală 

22:40

Rustam Ashurov, cetățeanul Tadjikistanului care a omorât două persoane la Aeroportul Internațional Chișinău, a decedat. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției, pe 3 iulie, la ora 22:35. „Persoana bănuită de dublul omor de la Aeroportul Internațional Chișinău a decedat acum 15 minute”, se arată în mesajul IGP. *** Amintim că un Rustam […] The post Atacatorul de la Aeroportul Chișinău a murit la spital appeared first on NewsMaker.